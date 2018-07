Xtract Resources anuncia aumento na extracção de ouro em Moçambique

A Sino Minerals Investment Company, empresa contratada pela Explorator, Lda, subsidiária do grupo britânico Xtract Resources, para explorar a metade oriental da concessão de Manica, centro de Moçambique, extraiu 1703 onças de ouro no segundo trimestre, um aumento de 42% relativamente às 1200 onças contabilizadas no primeiro trimestre, informou o grupo britânico.

O presidente executivo da Xtract Resources, Colin Bird, afirma no comunicado divulgado que estes números representam uma tendência de aumento na produção por trimestre, período de três meses que foi afectado pela época das chuvas no país.

Colin Bird adiantou que se o primeiro trimestre foi afectado pela época das chuvas, já ultrapassada, o segundo trimestre foi afectado por condições difíceis de processamento do cascalho, devido à ocorrência de ouro em pedaços muito pequenos e de uma forma muito dispersa.

A Explorator, Lda recebe nos termos do contrato assinado com a Sino Minerals 25% de todo o ouro extraído, pelo que teve direito a 426 onças, de que apenas foram vendidas 283 onças, que proporcionaram uma receita de 291 mil dólares. (Macauhub)