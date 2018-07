Banco Nacional de Angola reduz taxa de juro de referência para 16,5%

O Banco Nacional de Angola decidiu rever em baixa a taxa de juro de referência do mercado, a Taxa BNA, em 1,5 pontos percentuais para 16,5%, a primeira alteração ocorrida nos últimos sete meses, segundo o comunicado dando conta das decisões da Comissão de Política de Monetária, que esteve reunida terça-feira em Luanda.

A Comissão decidiu ainda manter inalterada a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez e reduzir o coeficiente das Reservas Obrigatórias para os depósitos do sector privado, do governo central e dos governos locais, em moeda nacional, para 17%.

Estas decisões foram possíveis devido à redução da taxa de inflação homóloga pelo oitavo mês consecutivo, bem como às previsões que apontam para que a mesma se situe abaixo do inscrito no cenário macro-económico do governo para o ano (23%).

A Comissão de Política de Monetária do Banco Nacional de Angola acrescentou no comunicado esperar que a descida na Taxa BNA tenha como efeito a redução das taxas de juro no crédito concedido à economia.

A Taxa BNA não sofria alterações desde Dezembro de 2017, depois de em Novembro ter aumentado de 16% para 18%, medida tomada naquela altura para controlar o aumento dos preços.

Em Maio deste ano, a mesma Comissão decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias de 21% para 17%, a fim de aumentar a liquidez dos bancos comerciais e consequentemente o crédito à economia. (Macauhub)