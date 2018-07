Ministro de Moçambique visita Tailândia para promover gás natural

A promoção comercial do gás natural a ser extraído a partir da próxima década na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, é um dos assuntos da agenda de trabalho do ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique numa visita que está a efectuar à Tailândia, informou o Ministério em comunicado divulgado em Maputo.

O comunicado informa que o ministro Max Tonela vai tentar garantir juntos das autoridades da Tailândia a venda de 2,6 milhões de toneladas de gás natural liquefeito que foi negociado com o consórcio do bloco Área 1, liderado pelo grupo norte-americano Anadarko Petroleum.

O ministro dos Recursos Minerais e Energia vai igualmente avaliar o grau de cumprimento do memorando de entendimento assinado com a Tailândia.

O consórcio do bloco Área 1 integra a PTTEP Mozambique Area 1 Limited, subsidiária do grupo estatal tailandês PTT Exploration and Production, que em 2012 adquiriu uma participação de 8,5% à empresa irlandesa Cove Energy.

Igualmente presente em Moçambique está o grupo tailandês Ital-Thai Development, através da sua subsidiária Thai Mozambique Logística, envolvido na construção do Corredor Logístico Moatize-Macuse, que irá estabelecer uma ligação ferroviária entre as províncias de Tete e da Zambézia. (Macauhub)