Angola arrecada 1178 milhões de dólares em Junho com a exportação de petróleo

Angola arrecadou cerca de 1178 milhões de dólares em receitas fiscais com a exportação de petróleo em Junho, sendo a maior parte, 76%, decorrente da contribuição da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), segundo o mapa elaborado pela Direcção de Tributação Especial da Administração Geral Tributária.

A concessionária nacional contribuiu nesse mês com 224 934 milhões de kwanzas (cerca de 884 milhões de dólares), sendo a diferença para o total composta pela colecta dos impostos sobre a Produção de Petróleo (IPP), sobre o Rendimento do Petróleo (IRP) e sobre a Transacção de Petróleo (ITP).

No mês em análise Angola exportou 47,393 milhões de barris de petróleo, a uma média diária de 1,579 milhões de barris, que foram vendidos ao preço médio de 75,15 dólares por barril, proporcionando uma receita de 3561 milhões de dólares.

O governo angolano estabeleceu o preço de referência de 50 dólares por barril de petróleo para elaborar o Orçamento Geral do Estado para 2018, quando o valor no mercado internacional tem estado acima dos 60 dólares desde o início do ano.

Em 2017, Angola exortou 595,6 milhões de barris, ao preço médio por barril de 52,03 dólares, tendo a receita fiscal atingido 1 615 728 milhões de kwanzas ou 6350 milhões de dólares, sendo a da concessionária de 1 063 231 milhões de kwanzas ou 4179 milhões de dólares. (Macauhub)