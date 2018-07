Banco Mundial apoia dois projectos em Angola

O Banco Mundial concedeu a Angola um financiamento de 280 milhões de dólares para o segundo Projecto de Desenvolvimento Institucional do Sector da Água (PDISA2) e para o Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, tendo o respectivo contrato sido quinta-feira assinado em Luanda.

O documento foi assinado pelo ministro das Finanças, Archer Mangueira, pelo presidente do Fundo de Garantia de Crédito, João Júlio, e pelo representante do Banco Mundial em Angola e São Tomé e Príncipe, Oliver Lambert, segundo a agência noticiosa Angop.

Archer Mangueira referiu que os dois acordos de financiamento vão dar um contributo importante à economia angolana, no momento em que existem grandes desafios à diversificação económica, estando enquadrados no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022.

O Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial faz parte de um programa mais amplo que, segundo o ministro das Finanças, conta igualmente com um financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento no montante de 79 milhões de euros.

O financiamento adicional de 150 milhões de dólares para o PDISA2 vai ajudar a contribuir para o aumento da cobertura do abastecimento de água potável em nove cidades do país, nomeadamente Lubango, Ndalatando, Dundo, Luena, Moçâmedes, Cuito, Huambo, Malange e Uíge, segundo Oliver Lambert.

O representante do Banco Mundial salientou que o valor permitirá igualmente reforçar a capacidade institucional das empresas provinciais de Água e Saneamento, da Direcção Nacional de Água, do Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de Água e do Instituto Nacional de Recursos Hídricos de Angola.

Os 130 milhões de dólares a serem aplicados no Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial irão, por seu turno, contribuir para o aumento da produtividade e o acesso ao mercado dos beneficiários elegíveis ao longo de dois corredores rodoviários criados.

Os dois corredores são Luanda-Bengo-Cuanza Norte-Malange e Luanda-Bengo-Cuanza-Sul-Huambo-Norte da Huíla, que ligam a principal área agrícola do planalto central aos mais importantes mercados urbanos de Luanda. (Macauhub)