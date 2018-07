Grupo árabe IIB Holdings bem posicionado para comprar banco em Portugal

O candidato mais bem posicionado para comprar o banco de investimento Efisa é o IIB Group Holdings, uma sociedade do Barém que recentemente concluiu a aquisição de uma participação de 90% no Banco Internacional de Cabo Verde ao Novo Banco, a instituição financeira saída da falência do Banco Espírito Santo, escreveu o jornal português Negócios.

Em segundo lugar na lista com a hierarquia das propostas apresentadas para a compra do Banco Efisa surge o angolano Banco Económico, constituído em Outubro de 2014 para substituir o Banco Espírito Santo Angola, contando entre os seus accionistas com a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o português Novo Banco.

O jornal adiantou que a lista encontra-se já no Ministério das Finanças, que “deverá avaliar e despachar o assunto nas próximas duas semanas.”

O Banco Efisa foi criado em Dezembro de 1994 na sequência da fusão de duas instituições parabancárias, a sociedade de investimentos Efisa – Engenharia Financeira e a Geoleasing – Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, tendo passado a integrar o Grupo Banco Português de Negócios em 2001.

Na sequência do processo de nacionalização do Banco Português de Negócios, em 2008, o Banco Efisa foi incluído no perímetro dessa nacionalização, estando a decorrer o processo de reprivatização.

O Banco Efisa encerrou 2017 com um prejuízo de 6,542 milhões de euros, um agravamento de 5,5% face aos prejuízos de 6,197 milhões de euros registado em 2016. (Macauhub)