Moçambique pede apoio ao BAD para introduzir novo modelo de exploração agrícola

Moçambique solicitou o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para introduzir um novo modelo de exploração agrícola no país, no decurso de um encontro na ilha do Sal, em Cabo Verde, entre os presidentes moçambicano Filipe Nyusi e do BAD, Akimune Adesina, informou a Rádio Moçambique.

Nyusi mencionou um projecto financiado pelo BAD no Gana, “em que se estabelece uma área agro-industrial voltada não só para o mercado doméstico mas também para exportação e com um desenvolvimento integrado, que inclui as vias de acesso e a construção de instalações para processar a produção, adicionando-lhe valor.”

O Presidente Nyusi adiantou estar interessado em que uma equipa técnica do BAD se desloque a Moçambique para prestar assessoria e aconselhamento nesta área específica e acrescentou ter mantido uma conversa muito produtiva, em que a industrialização e o emprego dos jovens foram igualmente mencionados.

Os dois presidentes aproveitaram ainda o encontro mantido à margem da XII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para avaliar o estado da parceria entre Moçambique e a instituição financeira, ainda segundo a estação emissora.

A Rádio Moçambique adiantou ter o Presidente Filipe Nyusi informado que o dirigente do BAD reafirmado a concessão de financiamento para a construção da estrada Mueda-Negomano, na província de Cabo Delgado. (Macauhub)