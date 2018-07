Angolana Sonangol pretende vender activos e participações

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) pretende vender activos e participações que detém em vários blocos petrolíferos no país para se concentrar na actividade de pesquisa, exploração e produção de hidrocarbonetos, informou a empresa estatal em comunicado.

A administração da empresa afirma no comunicado estar “fortemente empenhada na consolidação das premissas que deverão sustentar todo o processo de regeneração pretendido para a petrolífera nacional” e acrescenta “têm sido equacionadas uma série de medidas para direcionar a empresa, essencialmente, para a sua actividade principal.”

Essa actividade principal é, segundo a administração, “a pesquisa, exploração e produção de hidrocarbonetos, bem como outras operações da cadeia de valor do petróleo e do gás, tais como a refinação, transporte, armazenagem e distribuição e comercialização de derivados.”

A Sonangol anunciou, entretanto, ter prorrogado até 30 de Setembro próximo o prazo limite para a entrega das propostas vinculativas de aquisição de interesse participativo, bem como da posição de operador, nos blocos 20/11 e 21/09, onde a estatal detém participações de 40%.

A estatal angolana concluiu em 29 de Junho o conflito que a opunha à empresa norte-americana Cobalt Internacional Energy relativamente a estes dois blocos com o pagamento da parcela em falta no montante de 350 milhões de dólares.

O Presidente de Angola afirmou em entrevista ao jornal francês L’Opinion, no início de Julho, que algumas das empresas públicas angolanas que operam no sector dos hidrocarbonetos vão ser incluídas no processo de privatizações em curso no país. (Macauhub)