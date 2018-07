Brasileira Embraer entrega 73 aviões no 1.º semestre de 2018

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) procedeu à entrega de 42 aviões a jacto para o segmento da aviação comercial e 31 para o segmento de aviação executiva no decurso do primeiro semestre de 2018, informou a empresa em comunicado divulgado em São José dos Campos.

A maior parte dos aparelhos entregues para o primeiro segmento era do modelo E175, com 31 unidades, sendo no caso do segundo segmento o que a empresa designa por aviões a jacto leves, de que entregou 23 unidades.

No segundo trimestre do ano a Embraer entregou 28 aviões a jacto para o segmento de aviação comercial e 20 para o segmento de aviação executiva, segundo o comunicado divulgado na passada sexta-feira.

O destaque do trimestre, segundo a empresa, vai para a entrega do primeiro E190-E2 de série à companhia norueguesa Widerøe no início de Abril numa cerimônia na fábrica da Embraer em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A Embraer assinou por outro lado um pedido firme com a American Airlines Inc. para 15 jactos E175 com configuração de 76 assentos, contrato esse com um valor de 705 milhões de dólares, com base nos preços de tabela actuais, com entregas previstas para decorrer entre Março e Novembro de 2019.

A Embraer e a Mauritania Airlines anunciaram durante o Farnborough Airshow 2018 um pedido firme para dois jactos E175 com configuração de 76 assentos, bem como um outro para a entrega de 25 aviões E175 para a United Airlines, dos Estados Unidos e de 10 E195-E2 para a Wataniya Airways, do Kuwait. (Macauhub)