Estrada Nacional 1, em Moçambique, alvo de obras de reparação

Os vencedores de dois concursos públicos lançados pelo governo de Moçambique para efectuar obras de reparação da estrada EN1, que liga o Sul ao Norte do país, serão anunciados em breve, disse o ministro das Obras Públicas, João Machatine, em declarações à agência noticiosa AIM.

O ministro disse ainda que o prazo limite para a apresentação de propostas para a realização das obras no troço de 123 quilómetros de extensão entre Pambara, na província de Inhambane e o rio Save foi sexta-feira, enquanto para o troço do rio Save até Caia, na província de Sofala, com 573 quilómetros, termina a 27 de Julho.

Machatine disse também que os dois troços em questão encontram-se “muito degradados”, o que faz com que a condução seja difícil e que resultem danos tanto nos veículos como na carga.

O ministro das Obras Públicas disse à AIM que em cima da mesa estão planos para concessionar secções da EN1 a operadores privados, que ficariam com a responsabilidade de manter as estradas em condições e financiar-se com a instalação de portagens. (Macauhub)