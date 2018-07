Ethiopian Airlines inicia operação em Moçambique dentro de dois meses

A Ethiopian Airlines deverá iniciar voos domésticos regulares em Moçambique no máximo dentro de dois meses, disse o presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), em declarações ao jornal Notícias, de Maputo.

João de Abreu disse ainda que a companhia etíope já voltou a apresentar a documentação necessária para o início das ligações regulares, depois que da primeira vez que o fez os papéis foram devolvidos para correcções pontuais.

A companhia, registada sob a designação de Ethiopian Moçambique Airlines, está na terceira das cinco fases necessárias para a obtenção de certificado de operador em Moçambique, fase que na opinião de João Abreu é a mais importante por ser aquela em que se procede à verificação completa dos manuais e documentos exigidos.

As duas fases subsequentes consistem na demonstração da capacidade de cumprir com os procedimentos de segurança, num voo experimental, e na entrega formal do certificado aéreo, autorizando a empresa a voar em Moçambique.

A entrada da Ethiopian Airlines no mercado doméstico de transporte de passageiros decorre de um concurso lançado em 2017 pelas autoridades moçambicanas visando a concessão de rotas no espaço aéreo nacional. (Macauhub)