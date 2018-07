Preços em Macau crescem 2,75% no 1.º semestre

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Macau registou um crescimento médio de 2,75% no primeiro semestre de 2018, tendo esse crescimento sido de 2,99% no segundo trimestre, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A taxa de inflação, medida pela média dos índices dos últimos 12 meses terminados em Junho sobre os 12 meses imediatamente anteriores, registou uma subida de 2,13%, tendo-se os maiores acréscimos verificado nos índices de preços das classes de despesa saúde (+4,88%), educação (+4,73%) e vestuário e calçado (+4,43%).

O IPC observado em Junho cresceu 3,11% em termos homólogos, tendo aumentado 0,14 pontos percentuais face ao acréscimo ocorrido em Maio, mês em que se site em +2,97%.

O crescimento homólogo em Junho foi impulsionado, principalmente, pelo aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, das rendas de casa, da gasolina e das tarifas dos parquímetros dos lugares de estacionamento público, bem como pelo aumento dos preços do vestuário e calçado para senhoras. (Macauhub)