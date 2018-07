Macau recebe 16,8 milhões de visitantes de Janeiro a Junho

Macau recebeu 16,8 milhões de visitantes no decurso do primeiro semestre, número que representa um aumento de 8,0% relativamente ao contabilizado no período homólogo de 2017, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O número dos visitantes da China Continental (11,7 milhões) e de Taiwan (524,9 mil) registou aumentos de 13,3% e 0,9%, respectivamente, em termos homólogos, tendo o dos visitantes de Hong Kong (3,0 milhões) e da Coreia do Sul (423,9 mil) diminuído 3,7% e 2,2%, respectivamente.

Em Junho, Macau recebeu 2,6 milhões de visitantes, mais 9,4% em termos homólogos, com um tempo médio de permanência de 1,3 dias, idêntico ao verificado em Junho de 2017.

Os visitantes da China Continental eram originários principalmente das províncias de Guangdong (698,7 mil), de Hunan (84,6 mil) e de Fujian (67,8 mil).

O número de visitantes de Hong Kong (501,4 mil) e de Taiwan (92,8 mil) subiram 2,0% e 7,8%, respectivamente, em termos anuais, ao passo que o número de visitantes da Coreia do Sul (57,7 mil) desceu 13,4%. (Macauhub)