Angola e Moçambique recebem apoios multilaterais para a agricultura

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou um financiamento de 22 milhões de dólares para dois projectos agrícolas em Moçambique, segundo um comunicado terça-feira divulgado.

O primeiro projecto consiste na recuperação da Barragem de Massingir, na província de Gaza, com um financiamento de sete milhões de dólares, uma iniciativa que se espera venha a beneficiar cerca de 78 mil pequenos agricultores que têm culturas nos arredores da infra-estrutura.

O segundo financiamento, que vai beneficiar cerca de 20 mil jovens agricultores, é destinado ao aumento da produção de culturas hortícolas nas províncias de Maputo e Gaza, com um montante de 15,4 milhões de dólares.

O comunicado adianta ter o Conselho de Administração do BAD decidido converter as verbas a atribuir a Moçambique ao abrigo do Fundo de Desenvolvimento Africano de empréstimos para donativos.

No caso de Angola, foi o Banco Mundial que disponibilizou oito milhões de dólares para apoiar a campanha agrícola 2018/2019, que em breve se inicia no país, segundo declarações de Aniceto Bula, um gestor de projectos da instituição, quando visitava que já estão a ser apoiados na província do Huambo.

Os oito milhões, segundo Aniceto Bola, destinam-se a apoiar 120 mil famílias camponesas das províncias do Huambo, Bié e Malanje, para aumentar a produção nas referidas regiões, segundo a agência noticiosa Angop. (Macauhub)