Banco alemão abre linha de crédito de 500 milhões de euros para Angola

O banco alemão Commerzbank vai abrir uma linha de crédito para Angola no montante de 500 milhões de euros, conforme autorização para o negócio concedida por despacho presidencial de 23 de Julho, noticiou a imprensa internacional.

O documento aprova o acordo-quadro de financiamento para concessão da linha de crédito, a celebrar entre Angola e o banco alemão, que acontece um mês antes de o Presidente de Angola, João Lourenço, realizar uma visita oficial à Alemanha.

O governo angolano informou em Maio passado estar em curso um processo de negociação com o Commerzbank Aktiengesellschaft, o segundo maior banco comercial da Alemanha, para obter um financiamento de 500 milhões de euros, para garantir exportações alemãs para Angola.

Angola já tinha acordado no final de Maio a obtenção de um crédito de 700 milhões de dólares junto do banco Credit Suisse, para cobertura de projectos estratégicos.

Este financiamento soma-se a um outro, de 500 milhões de dólares, autorizado nos mesmos moldes, por despacho presidencial de 2 de Maio, junto do Agência de Crédito para a Exportação do Reino Unido (UK Export Finance), para projectos inscritos no Programa de Investimento Público (PIP).

Este mês foi anunciado estar Angola a negociar um adicional de 500 milhões de dólares à emissão de 1250 milhões de dólares em euro-obrigações a 30 anos colocada em Maio passado, em conjunto com uma outra emissão de 1750 milhões de dólares a 10 anos. (Macauhub)