Banco de Desenvolvimento Africano financia projectos agrícolas em Angola

O Banco de Desenvolvimento Africano (BDA) vai financiar projectos locais integrados no sector agrícola de Angola a partir de 2019, disse quarta-feira na cidade do Huambo o chefe da delegação da instituição bancária multilateral em Angola.

Jean Marie disse ainda que serão considerados prioritários os projectos que integrem a produção agrícola, transformação industrial e comercialização, quando prestava declarações no final de uma audiência concedida pela vice-governadora provincial, Maricel Capama.

Informou que o financiamento será extensivo às 18 províncias do país, confirmando estar em curso, com os governos provinciais, a discussão dos estudos de viabilidade realizados nos anos passados, para que se encontrem as estratégias adequadas para a execução com êxito dos referidos projectos.

O director-geral do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), David Tunga, disse que os projectos do BDA enquadram-se na parceria estabelecida com o Ministério da Agricultura e Florestas, constituindo-se em factor indispensável para executar de forma intercalada as acções que permitirão desenvolver uma cadeia de valor no sector, no âmbito da diversificação da economia nacional.

Para o efeito, confirmou, foram seleccionadas três regiões, sendo que a primeira corresponde à zona norte (Uíge, Zaire, Cuanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul e Bengo), a segunda ao centro (Huambo, Bié, Moxico e Benguela) e a última referente à zona sul (Huíla, Namibe, Cuando Cubango e Cunene).

De forma independente, tendo em conta a sua localização geográfica, está a província de Cabinda, onde, segundo o director-geral do IDA, os projectos já tiveram início com um orçamento estimado em 101 milhões de dólares. (Macauhub)