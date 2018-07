IPIM apoia empresas de São Tomé e Príncipe a participarem na 23.ª Feira Internacional de Macau

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) está disposto a apoiar as empresas de São Tomé e Príncipe a participarem na 23.ª Feira Internacional de Macau (MIF) e na PLPEX, de 18 e 20 de Outubro próximo, informou quarta-feira em São Tomé a Agência de Promoção do Comércio e Investimento (APCI).

Em comunicado a que macauhub em São Tomé teve acesso, a APCI informa que o apoio do IPIM passa essencialmente por ajuda em matéria de deslocação de pessoas e produtos por via aérea e marítima bem como alojamento em Macau.

O comunicado da APCI são-tomense faz ainda referência que o grau de apoio vária em funções de número de participantes são-tomenses que, pela primeira vez, poderão estar nas feiras de Macau.

Além de um comunicado em que apela à participação da classe empresarial são-tomense na 23.ª MIF e na PLPEX, a APCI endereçou a cada empresa no arquipélago convites em separado, incentivando a presença nos dois eventos.

A edição de 2017 da MIF contou com mais de 1500 pavilhões e empresas de mais de 50 países e regiões, tendo-se assinado 67 protocolos, abrangendo projectos de cooperação entre governos e associações comerciais, nas áreas da agricultura, turismo, desporto, educação, promoção via Internet, tecnologia e comércio de produtos alimentares.

A edição de 2017 da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX), que foi realizada de forma independente pela primeira vez mas em simultâneo com a MIF, atraiu mais de 210 empresas e entidades. (Macauhub)