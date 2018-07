Proposta de Lei de Bases das Privatizações de Angola submetida ao parlamento

A proposta de Lei de Bases das Privatizações vai ser submetida à aprovação da Assembleia Nacional, o parlamento de Angola, tendo sido objecto de apreciação por pate do Conselho de Ministros, que esteve reunido quarta-feira em Luanda, em sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço.

O comunicado emitido no final da reunião informa que a proposta de lei é o diploma legal que estabelece as regras e procedimentos que regulam o processo de privatização, tendo em vista a actualização do respectivo regime ao contexto sócio-económico do país e à luz da Constituição da República de Angola.

A proposta, prossegue a nota, visa regular os processos de privatizações e reprivatizações de empresas públicas, participações sociais detidas directamente pelo Estado ou por outras entidades públicas, bem como de outros activos e bens públicos, promovendo assim a redução do peso do Estado na Economia.

O prospecto da emissão de 3000 milhões de dólares em euro-obrigações, colocada em Maio passado, informava pretender o governo angolano privatizar 74 empresas públicas no médio prazo, sobretudo do setor industrial, processo que entre 2013 e 2017 permitiu um encaixe financeiro para o Estado de pouco mais de 23 milhões de dólares, sem que, porém, fosse indicada a lista nem o montante que espera vir a arrecadar com as operações.

O programa de privatizações e reestruturações no sector público empresarial vai ser elaborado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) que, como o nome indica, vai ainda gerir os activos financeiros e participações do Estado, segundo um decreto presidencial de Junho passado.

João Lourenço criou em Fevereiro passado a Comissão de Preparação de Implementação do Processo de Privatização em Bolsa de Empresas de Referência, a quem coube apresentar o programa a ser executado pelo governo neste domínio, para aumentar a eficiência e reduzir os custos do sector estatal. (Macauhub)