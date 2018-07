Beijing Capital Airlines transporta mais de 80 mil pessoas entre Pequim e Lisboa

A ligação aérea directa três vezes por semana entre Pequim e Lisboa transportou mais de 80 mil passageiros no decurso do primeiro ano de operação, quinta-feira assinalado, informou a companhia aérea Beijing Capital Airlines, do grupo chinês HNA.

A companhia informou ainda que os aviões que asseguram a rota tiveram uma ocupação média de cerca de 80% na época baixa e superior a 95% na época alta, “havendo uma perspectiva positiva de crescimento futuro.”

A transportadora aérea chinesa destacou também a inauguração da rota Pequim – Macau, em 25 de Julho de 2017, como uma contribuição bem definida para a aproximação política entre a nação portuguesa e Macau.

Com esta ligação Lisboa – Pequim – Macau, a viagem torna-se mais fácil com apenas uma transferência rápida em Pequim. A abertura desta rota confirma um aumento no fluxo global de turistas entre a China e Portugal.

A Beijing Capital Airlines é considerada a maior empresa média de aviação civil na China, com vasta experiência em operações de voo internacional e uma frota com 79 aeronaves operando 49 rotas internacionais para 26 cidades em 13 países da Europa, América do Norte, Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático. (Macauhub)