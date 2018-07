Fura Gems, do Canadá, compra mais uma licença para prospectar rubis em Moçambique

A empresa do Canadá Fura Gems assinou um acordo para adquirir 100% de uma licença de prospeção de rubis no distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, informou a empresa em comunicado divulgado quinta-feira.

O acordo foi alcançado com a empresa Azores Overseas Inc., indo a Fura Gems ficar com 100% do capital da subsidiária Mozambican Ruby Lda, em troca do pagamento de 381 mil dólares em dinheiro e 2,5 milhões de acções ordinárias, quando o contrato de compra e venda ficar concluído.

A Fura Gems assumirá, por outro lado, responsabilidades da Mozambican Ruby Lda no montante de 993,9 mil dólares, igualmente quando o negócio ficar concluído.

Já este mês, a Fura Gems anunciou ir passar a ser a empresa com maior área licenciada, 1104 quilómetros quadrados, para a prospecção de rubis em Moçambique, após a conclusão do processo de fusão de activos mineiros com as empresas australianas Mustang Resources Ltd e Regius Resources Group Ltd,

As nove licenças mineiras foram obtidas contra o pagamento de 15 milhões de dólares australianos, dos quais 3 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 12,7 milhões de dólares em acções da própria empresa. (Macauhub)