Exposição de Franquia de Macau 2019 tem data marcada para Julho

A Exposição de Franquia de Macau 2019 decorrerá em simultâneo com a Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2019, entre os dias 26 e 28 de Julho, anunciou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), uma das entidades organizadora.

A edição deste ano foi co-organizada pelo IPIM, Macao International Brand Enterprise Commercial Association (MIBA), Macau Chain Stores & Franchise Association, Associação Brasileira de Franchising, Association of Chain and Franchise Promotion of Taiwan e Licensing and Franchising Association of Hong Kong, tendo encerrado domingo.

O IPIM informou ainda terem alguns expositores afirmado que a participação no certame deste ano ajudou a promover os respectivos negócios e marcas, tendo no segundo de três dias, 27 a 29 de Julho, tido lugar 45 encontros na zona de bolsas de contacto e negociações.

A edição de 2018 da MFE contou com a presença das empresas dos países de língua portuguesa, reforçando o papel de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e aqueles países.

Por outro lado, a Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2018 ocupou uma área de 9000 metros quadrados com mais de 380 stands, organizados em diversas zonas. (Macauhub)