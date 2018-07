Cooperação da China com os países de língua portuguesa importante nas relações externas chinesas

A cooperação entre a China e os países de língua portuguesa é uma parte integrante e importante das relações externas da China, afirmou o comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau, numa visita que efectuou ao Fórum de Macau.

Ye Dabo garantiu que a China irá impulsionar ainda mais a cooperação com os países de língua portuguesa com o objectivo de obter novos resultados na promoção da construção da iniciativa “Faixa e Rota.”

Durante um encontro com os responsáveis do Fórum de Macau e os delegados dos países de língua portuguesa representados na instituição o comissário Ye disse ser importante reforçar a ligação entre as estratégias de desenvolvimento da China e dos países de língua portuguesa, aumentar a participação de Macau nessa cooperação e estudar e explorar as áreas mais importantes com vista ao reforço dessa mesma cooperação.

Ye Dabo elogiou ainda o “papel dinâmico do Fórum” na promoção de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa e no alargamento da influência da organização a nível internacional. (Macauhub)