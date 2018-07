Kibo Mining angaria 500 mil libras para projectos em Moçambique e no Botsuana

A Kibo Mining vai encaixar meio milhão de libras esterlinas com a emissão de 9,5 milhões de novas acções ao preço unitário de 5,25p e colocação junto de um fundo de investimento com sede na Irlanda, informou a empresa mineira em comunicado divulgado segunda-feira.

Os fundos a encaixar com esta emissão de acções serão utilizados para acelerar os estudos de viabilidade económica que estão a ser conduzidos relativamente aos projectos de produção de energia eléctrica “Mabesekwa Independent Coal to Power”, no Botsuana e “Benga Independent Power”, em Moçambique.

Os accionistas da Kibo Mining aprovaram também a alteração do nome oficial da empresa de Kibo Mining para Kibo Energy, “designação que reflecte melhor o facto de a empresa ter deixado de se concentrar na exploração de recursos naturais para se assumir como uma empresa energética.”

A Kibo Energy, empresa cotada nas bolsas de Londres e de Joanesburgo, anunciou em Junho passado ter concluído os preparativos para a constituição de uma parceria com a empresa Termoeléctrica de Benga para o desenvolvimento de um projecto independente de produção de energia eléctrica na província de Tete, centro de Moçambique. (Macauhub)