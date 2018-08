Angolana Sodiam factura 316 milhões de dólares com a venda de diamantes no 2.º trimestre

A Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) obteve uma receita bruta de 316,52 milhões de dólares com a venda de diamantes no segundo trimestre de 2018, informou terça-feira em Luanda o administrador Fernando Amaral.

O montante contabilizado no segundo trimestre, que representa um aumento de 23,3% relativamente aos 256,59 milhões de dólares registados no primeiro trimestre, deriva em 93,0% da actividade industrial, com 295,39 milhões de dólares, sendo os restantes 7,0% ou 21,48 milhões de dólares provenientes da actividade artesanal.

No período em análise a Sodiam vendeu 2,31 milhões de quilates, dos quais 92% ou 2,14 milhões de quilates eram provenientes da produção industrial e os restantes 8,0% ou 169,27 mil quilates da produção artesanal.

O administrador, ao prestar declarações à margem de um encontro relativo à actividade de comercialização no 2.º trimestre de 2018 e à análise das perspectivas do mercado para o 3,º trimestre, disse que os diamantes comercializados eram essencialmente provenientes das províncias da Lunda Sul (85%) e Lunda Norte (15%).

O preço médio por quilate registado no segundo trimestre situou-se em 136,69 dólares, sendo que para a produção industrial o preço fixou-se em 137,45 dólares e para a produção artesanal em 126,94 dólares.

Estas reuniões são realizadas trimestralmente pelo Ministério dos Recursos Minerais e dos Petróleos em parceria com as empresas do sector, de modo a garantir maior transparência no processo de compra e venda de diamantes em bruto e acompanhar a actividade de venda dos diamantes produzidos em Angola.

A Sodiam foi constituída a 15 de Janeiro de 1981, como concessionária exclusiva dos direitos mineiros no domínio dos diamantes, sendo a sucessora da Diamang, uma empresa de capitais mistos, criada em 1917, em pleno período da vigência da colonização portuguesa em Angola, que operou até 1986. (Macauhub)