Exportações e défice comercial de Macau aumentam no 1.º semestre

As exportações de Macau cresceram 10,2% em termos homólogos para 6196 milhões de patacas no primeiro semestre, mas as importações aumentaram 24,8% para 43 447 milhões de patacas, gerando um défice comercial de 37 250 milhões de patacas (4656 milhões de dólares), informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O défice comercial registado na primeira metade de 2018 representou um acréscimo de 27,6% relativamente ao contabilizado no período homólogo de 2017, segundo os números divulgados por aqueles serviços.

O valor das mercadorias exportadas para os países de língua portuguesa nos primeiros seis meses do ano cresceu 3584,9% para 24 milhões de patacas, tendo Macau importado desses países bens no valor de 393 milhões de patacas, um crescimento de 28,3%.

Em Junho, as exportações de Macau cresceram 12,3% para 1057 milhões de patacas e as importações cifraram-se em 7259 milhões de patacas, gerando um défice comercial de 6201 milhões de patacas. (Macauhub)