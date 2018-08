Petróleo rende a Angola 5729 milhões de dólares no 1.º semestre

Angola obteve uma receita fiscal de 1,47 biliões de kwanzas (5729 milhões de dólares) com a venda de 233,87 milhões de barris de petróleo no primeiro semestre de 2018, segundo dados do Ministério das Finanças compilados pela agência noticiosa Angop.

O maior valor mensal foi registado em Junho, mês em que foram arrecadados 299,84 mil milhões de kwanzas com a exportação de 47,39 milhões de barris de petróleo ao preço médio de 75,15 dólares.

No primeiro semestre de 2017, a receita fiscal decorrente da exportação de 294,59 milhões de barris de petróleo cifrou-se em 793,23 mil milhões de kwanzas.

Neste período o preço do barril de petróleo oscilou entre 49 e 52 dólares, tendo contribuído para a receita fiscal os impostos de rendimento do petróleo (IRP), de produção de petróleo (IPP) e de transacção de petróleo (ITP) cobrado a 13 operadoras.

O Orçamento Geral do Estado para 2018 foi elaborado com base na previsão do preço do barril de petróleo a 50 dólares.