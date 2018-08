Economia de Cabo Verde cresce 3,4% no 1.º trimestre de 2018 e 4,0% em 2017

A economia de Cabo Verde registou um crescimento real de 3,4% no primeiro trimestre de 2018, o que representa um aumento de 20 pontos base comparativamente ao trimestre homólogo de 2017 e uma diminuição de 80 pontos base em relação ao trimestre anterior, segundo informação oficial.

O Instituto Nacional de Estatística (INE), que recentemente divulgou as Contas Nacionais Trimestrais relativas ao primeiro trimestre, informou que a evolução registada pelo Produto Interno Bruto ficou a dever-se ao contributo positivo do investimento e negativo do consumo final.

O INE informou ainda ter a taxa de crescimento estimada para o ano de 2017 foi revista em alta, tendo passado de 3,9% para 4,0%.

O Consumo Final registou uma variação homóloga negativa de 3,8% no 1.º trimestre de 2018 (6,5% no trimestre anterior) e o Investimento registou uma variação homóloga positiva, de 8,4% (variação de 9,5% no trimestre anterior).

O consumo privado diminuiu 3,2%, o que traduziu numa desaceleração face ao crescimento de 8,8% observado no quarto trimestre, e o consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga de -6,0% (variação de -1,6% no trimestre anterior). (Macauhub)