Euro em Angola vale mais de 300 kwanzas

O euro passou a valer mais de 300 kwanzas na sequência dos leilões de venda de divisas realizados segunda e terça-feira pelo Banco Nacional de Angola em que foram colocados à disposição dos bancos comerciais 384,19 milhões de euros, segundo informação oficial quarta-feira divulgada em Luanda.

Na segunda-feira o banco central angolano colocou em leilão de preço 104,15 milhões de euros para cobertura de operações particulares (viagens, ajuda familiar, saúde, educação, salários de trabalhadores estrangeiros até 15 mil euros por beneficiário e cartões de pagamento internacionais) e adiantamentos para mercadorias até ao limite de 25 mil euros por ordenador.

Nesta sessão foi apurada a taxa de câmbio média ponderada de 301,371 kwanzas por euro, com a moeda angolana a depreciar-se 1,30%, tendo a taxa mais elevada sido de 303,302 kwanzas e a mais baixa de 298,99 kwanzas por euro.

No dia seguinte o Banco Nacional de Angola efectuou um leilão em quantidade de 244,04 milhões de euros para abertura e confirmação de cartas de crédito para importação de matéria-prima e equipamento fabril, hospitalar, agrícola e pesqueiro.

Com esta nova depreciação face ao euro, a moeda angolana perdeu praticamente 39% do seu valor desde a aplicação do regime flutuante cambial, em Janeiro, com taxas de câmbio formadas nos leilões de divisas.

O dólar está actualmente cotado a 257,57 kwanzas, com a moeda angolana a ter cedido neste caso cerca de 35% do seu valor. (Macauhub)