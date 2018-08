Receita dos casinos de Macau cresce 10,3% em Julho para 3165 milhões de dólares

A receita bruta dos casinos de Macau situou-se em Julho em 25 327 milhões de patacas (3165 milhões de dólares), número que representa um crescimento de 10,3% comparativamente ao verificado um ano antes, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A taxa de variação homóloga registada em Julho foi a segunda mais baixa de 2018, sendo superada apenas pela de Fevereiro, mês em que o crescimento da receita bruta limitou-se a 5,7%.

A receita bruta acumulada de Janeiro a Julho atingiu 175 544 milhões de dólares (21 943 milhões de dólares), com uma variação positiva em termos homólogos de 17,5%, neste caso a mais baixa do ano.

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham de 41 casinos no final do primeiro semestre, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6586 mesas de jogo e 17 296 máquinas de jogos.

Dois dos casinos da Sociedade de Jogos de Macau – Macau Palace e Greek Mythology – estão suspensos provisoriamente, de acordo com a informação da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. (Macauhub)