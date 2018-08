Angolano substitui russo na direcção da Sociedade Mineira de Catoca

O angolano Benedito Paulo Manuel foi nomeado para o cargo de director-geral da Sociedade Mineira de Catoca, em substituição do russo Serge Amelin, no decurso da Assembleia-Geral quinta-feira realizada em Luanda, informou a agência noticiosa Angop.

Benedito Paulo Manuel, de 51 anos de idade, é funcionário superior da Catoca, tendo ocupado cargos de chefe de sector de formação, de gabinete de programação e director-geral adjunto para a área social, respectivamente.

Mestre em estruturas metálicas e em gestão por instituições de ensino superior da Ucrânia e de Espanha, respectivamente, o novo gestor é o segundo cidadão angolano e o quarto dos directores-gerais a ocupar este cargo na quarta maior empresa de diamantes do mundo.

A Assembleia-Geral de Catoca, que foi dirigida pelo presidente do Conselho de Administração da Endiama, Ganga Júnior, apreciou e aprovou o relatório e contas da empresa para o exercício 2017/2018 e procedeu a uma análise dos quimberlitos das concessões do Luaxe, Tchiuzo e Cat-E 42.

A Sociedade Mineira de Catoca tem como accionistas a estatal Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação & Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama) e o grupo russso Alrosa, com participações iguais de 41%, estando os restantes 18% nas mãos da Lev Leviev International Holding B.V.

Com sede no município de Saurimo, província da Lunda Sul, a empresa é o quarto maior produtor mundial de diamantes e líder angolano com uma quota de 86,3% em volume e 60,3% em valor monetário. (Macauhub)