China doa 40 táxis e seis outras viaturas a São Tomé e Príncipe

A República Popular da China decidiu doar 46 viaturas a São Tomé e Príncipe, que deverão chegar em Outubro próximo à capital são-tomense, ao abrigo da cooperação bilateral, anunciou quinta-feira um dos conselheiros da embaixada chinesa no arquipélago.

Gao Jinbao, conselheiro económico, fez este anúncio momentos depois da assinatura de um acordo de doação em documento assinado em conjunto com Charles Neto, o director Financeiro do Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais de São Tomé e Príncipe.

O conselheiro adiantou que das 46 viaturas, 40 são táxis de seis lugares destinados aos taxistas são-tomenses e seis destinam-se aos sectores paramilitares afectos ao ministério da Defesa e Segurança.

O anúncio desta doação da China surge pouco menos de um mês da empresa chinesa Top Internacional ter iniciado as obras para construção da sede da Associação dos Taxistas de São Tomé e Príncipe, um projecto governamental que visa a promoção e organização do sector privado no processo de desenvolvimento do país. (Macauhub)