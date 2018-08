Empresa Nacional de Pontes de Angola vai ser privatizada

A Empresa Nacional de Pontes de Angola (ENPA) “vai ser privatizada”, anunciou quinta-feira em Luanda o ministro da Construção e Obras Públicas, que garantiu estarem a decorrer trabalhos para relançar a laboração e pagar os atrasados, nomeadamente salários de 56 meses, informou a imprensa internacional.

“A ENPA faz parte da lista de empresas que vão ser privatizadas, estando a decorrer o processo de negociação com empresas interessadas na sua aquisição”, disse o ministro Manuel Tavares de Almeida.

Falando no final de um seminário sobre as “Principais irregularidades na Administração Pública e a lei”, promovida pela Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) de Angola, o governante referiu que a questão dos atrasados está igualmente a ser equacionada no quadro da privatização da empresa.

Em Fevereiro último, o angolano Novo Jornal escreveu que a ENPA poderia renascer das dívidas com um acordo que estaria a ser negociado entre o Ministério da Construção e Obras Públicas e uma empresa privada chinesa, algo que aparentemente nunca se chegou a concretizar.

Em Outubro de 2017, Manuel Tavares de Almeida visitou as instalações da empresa de pontes e garantiu na altura “estar a equacionar a questão dos salários em atraso”, mas, passados nove meses, os cerca de 400 funcionários dizem atravessar diariamente “múltiplas dificuldades.” (Macauhub)