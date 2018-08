Cabo Verde obtém empréstimo para desenvolver sector privado

O Banco de Desenvolvimento Africano (BDA) concedeu um empréstimo de 40 milhões de euros a Cabo Verde para o programa de competitividade do sector privado e o desenvolvimento económico local, a ser disponibilizado metade este ano e a outra metade em 2019, segundo informação do governo cabo-verdiano.

O comunicado oficial informa ter a primeira metade do empréstimo sido objecto de um acordo assinado em Abidjan, Costa do Marfim, indo os 20 milhões de euros permitir a execução de medidas para melhorar o ambiente de negócios e o avanço das políticas para a promoção do desenvolvimento local, através da descentralização e reforço do poder local, em linha com os grandes objectivos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017/2021.

O governo salienta no comunicado ter no fortalecimento da competitividade da economia um grande objectivo, “tendo em conta a natureza da economia cabo-verdiana – fragmentada, sem escala e pouco diversificada.”

“É objectivo declarado a mudança desta realidade, através do aumento e reforço da capacidade de geração de recursos endógenos de modo a potenciar um desenvolvimento sustentável do tecido empresarial cabo-verdiano”, pode ler-se no comunicado.

O acordo foi assinado pelo embaixador de Cabo Verde na Costa do Marfim, Felino Inácio Rosa De Carvalho e pela directora-geral para a África Ocidental do BDA, Marie-Laure Akin-Olugbade. (Macauhub)