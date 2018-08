Banco Mundial aprova donativo para sector da educação na Guiné-Bissau

O Banco Mundial (BM) aprovou um donativo da Agência Internacional do Desenvolvimento (IDA) no valor de 10,7 milhões de dólares para apoiar o projecto de educação de qualidade para todos na Guiné-Bissau, soube a Macauhub terça-feira em Bissau.

Um comunicado do Ministério da Economia e Finanças, que cita um ofício do BM em Washington com data de 31 de Julho último, acrescenta que este projecto vai beneficiar de um donativo adicional da Parceria Mundial para a Educação no montante de 4,3 milhões de dólares.

A referida operação visa melhorar o ambiente do ensino e de aprendizagem das quatro classes do ensino primário em algumas escolas-alvo do país, um projecto do governo que pretende encorajar a participação comunitária na gestão das escolas, diz a nota.

O projecto visa igualmente melhorar a qualidade do ensino referente ao processo de certificação dos professores, reformando o programa escolar das referidas classes e apoiar o reforço da capacidade do Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos guineense. (Macauhub)