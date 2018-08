Carga processada no porto de Nacala, Moçambique, cresce 8% no 1.º semestre

A carga transportada por via ferroviária pela Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN) no decurso do primeiro semestre de 2018 registou um crescimento de 5,0% em termos homólogos, de 212 mil para 221 mil toneladas, segundo um comunicado divulgado terça-feira.

“A evolução no transporte de carga geral deve-se ao aumento da oferta da carga por parte dos nossos clientes, melhorias na operação e nos processos internos de gestão”, disse Dário Viegas, gerente comercial da CDN.

No primeiros seis meses de 2018 a carga processada no porto de Nacala atingiu 941 mil toneladas, contra 841 mil no primeiro semestre de 2017, o que significa uma evolução de 8%, pode ler-se no comunicado.

O crescimento na tonelagem de carga processada deve-se à melhoria da economia moçambicana, tendo-se registado um aumento nas importações e início de exportação da grafite da mina de Balama, através do porto de Nacala.

O comunicado acrescenta que a carga em contentores no porto de Nacala aumentou 8%, correspondendo a 39 mil TEU (contentor de 20 pés de comprimento, por oito de largura e oito de altura) transportados durante o período em análise, contra 31 mil TEU no período homólogo do ano passado.

A Corredor de Desenvolvimento do Norte é uma parceria entre a empresa estatal Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique e a Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Nacala, um consórcio de investidores privados, cujo objectivo é a gestão, recuperação e exploração comercial de forma integrada das infra-estruturas do porto de Nacala e da rede ferroviária do norte de Moçambique. (Macauhub)