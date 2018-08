Cartões de crédito em Macau excediam 1,24 milhões no final do 1.º semestre

O número de cartões de crédito pessoal emitidos pelos bancos em Macau excedia 1,24 milhões no final do primeiro semestre, um aumento de 2,2% e de 10,4% relativamente a Março de 2018 e a Junho de 2017, respectivamente, informou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

A AMCM informou ainda que o aumento no número de cartões de crédito emitidos beneficiou do crescimento contínuo dos cartões em duas e três moedas.

O número dos cartões de crédito denominados em patacas (MOP), em dólares de Hong Kong (HKD) e em yuans (CNY) cresceu 10,2% (para 878,59 mil), 3,8% (90,21 mil) e 13,3% (274,56), respectivamente.

O limite de crédito dos cartões emitidos pelos bancos em Macau ascendia no final de Junho a 30,2 mil milhões de patacas, registando um aumento de 2,5% relativamente ao final de Março de 2018 e de 13,0% ao período homólogo.

O rácio de débito não pago ou com um atraso superior a três meses caiu de 1,59% no final de Março para 1,49% no final de Junho.

O crédito utilizado no segundo trimestre foi de 5,5 mil milhões de patacas, que equivaleu a um crescimento trimestral de 1,1% e um crescimento anual de 12,1%, informou ainda a AMCM.

Macau tinha uma população de 656,7 mil pessoas no final do primeiro trimestre de 2018. (Macauhub)