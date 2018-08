Banco Nacional Ultramarino com resultado positivo de 310,8 milhões de patacas no 1.º semestre

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) de Macau obteve um resultado positivo de 310,8 milhões de patacas (33,13 milhões de euros) no primeiro semestre de 2018, menos 3,15% do que o valor contabilizado no período homólogo de 2017, segundo informação oficial.

O balancete publicado quarta-feira na II Série do Boletim Oficial de Macau informa ter o BNU, um dos dois bancos emissores de Macau, registado proveitos de 846,34 milhões de patacas e custos de 535,51 milhões de patacas no período em análise.

O Banco Nacional Ultramarino foi o maior contribuinte da área de negócio internacional para o resultado líquido consolidado do banco estatal português Caixa Geral de Depósitos no primeiro semestre com 30,5 milhões de euros, segundo o relatório não-auditado divulgado no final de Julho em Lisboa.

A sucursal do Banco da China, o outro banco emissor de Macau, obteve no mesmo período um resultado positivo de 3112,28 milhões de patacas (331,76 milhões de euros).

O balancete relativo ao primeiro semestre, igualmente publicado quarta-feira na II Série do Boletim Oficial de Macau, informa ter o banco obtido proveitos no valor de 9611,45 milhões de patacas e incorrido em custos no montante de 6499,17 milhões de patacas. (Macauhub)