Cabo Verde pretende contratar consultor para terminal de cruzeiros de São Vicente

A Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor) de Cabo Verde lançou um concurso público para a contratação de serviços de consultoria e assistência técnica para gestão do projecto e fiscalização das obras de construção e manutenção do terminal de cruzeiros de São Vicente, informou a empresa.

O concurso decorrerá em duas fases, segundo o anúncio publicado na página electrónica da empresa, devendo os interessados manifestar interesse em se candidatarem até 28 de Setembro.

A missão do consultor é auxiliar o governo, através dos ministérios da Economia Marítima e das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, bem como a Enapor na execução do projecto do terminal de cruzeiros, com base na prestação de serviços em áreas de revisão e actualização do projecto técnico de base, plano de desenvolvimento do destino de cruzeiro e aquisições públicas, entre outros.

O governo de Cabo Verde e o Fundo Orio, dos Países Baixos, assinaram em 15 de Julho passado o documento relativo a uma doação de 10 milhões de euros para a construção do terminal de cruzeiros, no Porto Grande de São Vicente, orçado na globalidade em 29 milhões de euros.

Deste montante, 16 milhões de euros correspondem ao financiamento já garantido pelo Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo para o Desenvolvimento Internacional (OFID, na sigla em inglês), cujo acordo foi rubricado, em Washington, em Abril, sendo que o restante financiamento corresponde à contrapartida nacional.

O terminal de cruzeiros projectado para o Porto Grande de São Vicente terá dois cais de 400 e 350/300 metros, respectivamente, uma profundidade máxima de 11 metros, e será servida por uma gare marítima para passageiros, uma vila turística junto à marginal que vai ter “free-shops”, restaurantes e lojas de lembranças. (Macauhub)