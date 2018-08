Empresas da China ponderam investimentos na província da Huíla, Angola

O embaixador da China em Angola, Cui Aimin, manifestou interesse em cooperar nas áreas do turismo, sobretudo na província da Huíla, cujo potencial foi destacado para eventuais investimentos, ao prestar declarações quinta-feira na cidade da Huíla.

À margem de um encontro “reservado” com o governador João Marcelino Tyipinge, o diplomata disse que a visita à província visou recolher mais informações sobre a situação económica local, “uma vez que há entidades chinesas interessadas em investir na Huíla.”

A província, em geral, e a cidade de Lubango, em particular, têm potencial de desenvolvimento, nomeadamente no sector do turismo, disse o embaixador, que mencionou igualmente o sector agrícola como sendo atractivo para os investidores chineses.

Cui Aimin disse ainda à agência noticiosa Angop que a China poderá vir a desenvolver uma zona para a plantação de arroz em grande escala, a que será associada uma unidade industrial para processamento do produto, mas realçou que a província tem mais potencialidade para outros produtos agrícolas, nomeadamente fruta, do que propriamente para a plantação de arroz.(Macauhub)