População de Macau atinge 658,9 mil pessoas no final do 1.º semestre

Macau fechou o primeiro semestre de 2018 com uma população composta por 658,9 mil pessoas, um aumento trimestral de 2200, representando a população feminina 53,1 do total com 349,6 mil pessoas, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

No final de Junho havia em Macau 181 499 trabalhadores não-residentes, um aumento de 154 pessoas face ao trimestre anterior, sendo que no segundo trimestre havia 774 imigrantes chineses, menos 233 em termos trimestrais.

No primeiro semestre houve 2135 casamentos registados, mais 108 em comparação com o período homólogo de 2017, tendo no segundo trimestre havido 1441 nados-vivos, mais 27 em termos trimestrais e 473 óbitos, menos 49 igualmente em termos trimestrais. (Macauhub)