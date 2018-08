Cabo Verde recebe 383 mil turistas de Janeiro a Junho de 2018

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam 383,5 mil hóspedes de Janeiro a Junho de 2018, com mais de 2,2 milhões de dormidas, números que representam um acréscimo de 10% relativamente aos contabilizados no período homólogo de 2017, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No segundo trimestre, o número de hóspedes aumentou 9,5% em termos homólogos para 168,1 mil, que proporcionaram 1,0 milhões de dormidas com uma período médio de estada de 6,2 noites.

O Reino Unido foi o principal país de proveniência dos turistas, com 25,1% do total de entradas, seguido de Portugal (12,1%), Alemanha (11,4%), França (10%), Bélgica e Países Baixos (9,2%).

Os turistas do Reino Unido foram igualmente aqueles que mais tempo permaneceram em Cabo Verde, com uma estada média de 8,5 noites, seguidos dos Países Baixos (7,2 noites), Alemanha (6,9) e da Itália com permanência de 6,8 noites.

A Ilha do Sal continuou a ser a mais preferida, com 48,4% do total das entradas, seguida da ilha da Boavista, com 27,2% e Santiago com 12,7%, sendo a ordem relativamente às dormidas a mesma, com a ilha do Sal a registar 55,0%, Boavista com 34.1% e Santiago com 5,0%. (Macauhub)