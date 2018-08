Cabo Verde Tradelnvest e Macao BringBuys Web Technology discutem na China projecto no arquipélago

A Cabo Verde Tradelnvest e a Macao BringBuys Web Technology encontraram-se na China para discutir a criação de um pólo tecnológico em Cabo Verde, que inclui um centro de computração em nuvem, um centro de dados “offshore”, institutos de formação e incubadoras de empresas, disse Ana Lima Barber, presidente da agência cabo-verdiana, ao jornal Tribuna de Macau.

A presidente da Cabo Verde TradeInvest e o administrador do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI) iniciaram no passado dia 7 de Agosto corrente uma visita de três dias à China para se inteirarem do projecto West Africa International Cloud Computing Center, segundo um comunicado divulgado na altura.

O comunicado acrescentava que a visita decorre de um convite endereçado pela empresa Macao Bringbuys Web Technology, no seguimento de um acordo de cooperação assinado entre a Cabo Verde TradeInvest e a empresa chinesa à margem do 12.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre China e Países de Língua Portuguesa, que decorreu nos dias 21 e 22 de Junho deste ano, no Centro de Congressos de Lisboa, Portugal.

Ana Lima Barber disse também que o projecto em questão envolve um investimento superior a 20 milhões de dólares e recordou que no que respeita às telecomunicações o seu país passou de comprador a fornecedor de serviços em África, o que .]permite ao pais funcionar enquanto plataforma para outros mercados.

A presidente da agência cabo-verdiana anunciou que no final de Setembro quadros da Macao BringBuys Web Technology deslocar-se-ão a Cabo Verde para a nova fase no processo de execução do projecto.

Por seu turno, o administrador executivo da NOSI, Aruna Handem, afirmou que relativamente ao acordo “ainda há muita discussão pela frente”, algo que vai passar pelo modelo da tecnologia a ser levada, a formação ou mesmo a sustentabilidade.

No entanto, garantiu ser uma oportunidade “excelente” para Cabo Verde, uma vez que “sempre tivemos boas relações com a China, trabalhamos há muito tempo com empresas chinesas em termos do desenvolvimento das tecnologias de informação e esta é uma oportunidade que não podemos deixar de aproveitar.”

Apesar de optar por não providenciar pormenores sobre o acordo, Ana Lima Barber indicou que “as coisas estão no bom caminho”, de tal forma que a Macao BringBuys Web Technology está a servir de modelo para a componente privada, já que o acordo envolve muitas áreas distintas, prevendo-se que outras empresas ganhem interesse em investir em Cabo Verde.

A presidente da Cabo Verde TradeInvest adiantou ao jornal que Macau continua a desempenhar um papel importante no relacionamento com o arquipélago, “havendo que perceber de que forma podemos ser complementares”, atendendo a que Cabo Verde pretende ser uma plataforma económica regional e africana. (Macauhub)