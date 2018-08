Chefe do Executivo de Macau participa na 1.ª reunião do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, participa a partir de hoje e até dia 17 de Agosto corrente em Pequim na primeira reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, constituído pelo Governo Central, informou o porta-voz do governo em comunicado divulgado segunda-feira.

Chui Sai On concluiu dia 11 de Julho uma digressão oficial pelas cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, com uma visita de três dias às cidades de Zhaoqing, Foshan, Huizhou e Dongguan, no decurso da qual manteve encontros com os dirigentes locais.

O Chefe do Executivo começou, na segunda quinzena de Junho passado, a visita às nove cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, respectivamente às cidades de Zhuhai, Cantão e Shenzhen, de 21 a 22 de Junho, e a Zhongshan e Jiangmen, no dia 25.

Chui Sai On deslocou-se dia 28 de Junho passado a Pequim para transmitir ao vice-primeiro-ministro, Han Zheng, as opiniões do Governo de Macau e dos diversos sectores da sociedade relacionadas com os planos de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)