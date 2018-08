Empresas da China debatem com Presidente do Brasil projectos de infra-estruturas

O Presidente do Brasil, Michel Temer, recebeu segunda-feira em audiência investidores chineses para discutir projectos relacionados com a construção de infra-estruturas, informou a Agência Brasil.

No decurso da audiência representantes de empresas de construção civil da China apresentaram ao governo brasileiro propostas de investimento no país, em especial projectos a serem desenvolvidos na região Nordeste.

Além de um deputado federal e representantes de companhias baianas ligadas à exploração mineira, o encontro contou também com a presença do presidente da Câmara de Caetité (Bahia), Aldo Gondim, e de funcionários do Ministério de Minas e Energia.

O encontro decorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, não tendo havido declarações à imprensa.

No final de Julho, o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, disse que o governo do seu país está interessado em investir em linhas de caminhos-de-ferro e transportes urbanos no Brasil, caso do VLT ou metro ligeiro de superfície e o próprio metropolitano.

O embaixador, que destacou os bons resultados obtidos com investimentos em infra-estruturas portuárias, disse ainda à Agência Brasil que uma empresa chinesa, que não identificou, apresentou já ao governo do Distrito Federal, onde se localiza a capital do país, Brasília, uma proposta para a construção de um metro ligeiro de superfície.

“As infra-estruturas são a área mais importante de cooperação bilateral. O governo brasileiro espera que as empresas chinesas aumentem investimentos e o governo chinês também motivará as empresas chinesas a aprofundarem a cooperação nessa áreas”, disse. (Macauhub)