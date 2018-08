Chefe do Executivo de Macau em encontro sobre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, participa hoje em Pequim num encontro da comissão de coordenação do projecto Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que visa integrar as economias das duas regiões administrativas especiais com as de nove cidades da província de Guangdong, noticiou a imprensa local.

O vice-primeiro-ministro, Han Zheng, que tem estado a liderar este projecto, deverá manter-se à frente da comissão de coordenação, que fará reportes directos ao governo central, o Conselho de Estado.

Além de Chui Sai On e de Han Zheng, participam no encontro a sua congénere de Hong Kong, Carrie Lam, o governador da provincia de Guangdong, Ma Xingrui e o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng.

Fontes governamentais informaram que a comissão de coordenação funcionará para todas as 11 cidades envolvidas e tomará as decisões principais que posteriormente serão aplicadas pelos responsáveis locais.

Na sequência do encontro de hoje deverão ser em breve anunciadas algumas decisões, se bem que os pormenores do plano na sua totalidade e de que forma será aplicado nas cidades envolvidas não o devam ser a curto prazo.

Chui Sai On concluiu dia 11 de Julho uma digressão oficial pelas cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, com uma visita de três dias às cidades de Zhaoqing, Foshan, Huizhou e Dongguan, no decurso da qual manteve encontros com os dirigentes locais.

O Chefe do Executivo começou, na segunda quinzena de Junho passado, a visita às nove cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, respectivamente às cidades de Zhuhai, Cantão e Shenzhen, de 21 a 22 de Junho, e a Zhongshan e Jiangmen, no dia 25.

Chui Sai On deslocou-se dia 28 de Junho passado a Pequim para transmitir ao vice-primeiro-ministro, Han Zheng, as opiniões do Governo de Macau e dos diversos sectores da sociedade relacionadas com os planos de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)