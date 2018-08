China financia construção de auto-estrada na Guiné-Bissau

As obras de construção de uma auto-estrada na Guiné-Bissau, orçadas em 16,5 milhões de dólares com financiamento da República Popular da China, deverão iniciar-se brevemente, segundo um comunicado do Ministério das Obras Públicas, Construções e Urbanismo divulgado terça-feira em Bissau.

O documento refere que o titular da pasta, Óscar Barbosa e o embaixador da China no país, Jin Hongjun, mantiveram um encontro onde entre outros assuntos convergiram na necessidade de dar início aos trabalhos deste projecto que vai ligar Bissau à localidade de Safim, a cerca de 15 quilómetros de distância a norte da capital.

A nota adianta as duas partes falaram dos trabalhos preliminares que deverão ser feitos, nomeadamente a identificação das propriedades e residências que serão afectadas ao longo do troço e calcular o valor das respectivas indemnizações.

Os trabalhos serão levadas a cabo por empresas da China e contarão com a mão-de-obra local, diz o comunicado de imprensa que, no entanto, não precisou a data exacta do início dos trabalhos.

A auto-estrada em causa, “uma obra de engenharia moderna”, segundo o antigo embaixador da China na Guiné-Bissau, Wang Hua, terá três faixas de rodagem em cada um dos sentidos e iluminação própria. (Macauhub)