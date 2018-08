Economia de Moçambique cresce 3,2% no 1.º semestre de 2018

A economia de Moçambique cresceu a uma taxa de 3,2% no primeiro semestre de 2018, um acréscimo de 20 pontos base relativamente ao valor apurado no período homólogo de 2017, revelou terça-feira em Maputo a porta-voz do Conselho de Ministros.

Ana Comoana, igualmente vice-ministra da Cultura, disse que o desempenho da economia de Janeiro a Junho é positivo e “resulta essencialmente do ambiente de paz em que o país vive.”

O matutino Notícias, de Maputo, escreveu que apesar do crescimento registado estar muito próximo do valor alcançado em todo o ano de 2017 – 3,7% – o desempenho é ainda modesto em relação à previsão de 5,3% para todo o ano de 2018.

“Trata-se, de resto, de um crescimento económico situado bem abaixo da média de 7,0% ao ano registada entre 2005 a 2014”, acrescenta, adiantando que a suspensão da ajuda directa por parte dos parceiros da cooperação e o baixo nível de investimento directo estrangeiro têm contribuído para que o Produto Interno Bruto esteja a crescer a taxas reduzidas nos últimos anos.

Ana Comoana disse também que as exportações cresceram 205 milhões de dólares para atingirem no final de Junho 1182 milhões de dólares, tendo a balança comercial registado um défice de 218 milhões de dólares devido ao facto de as importações se terem situado em 1400 milhões de dólares.

A porta-voz do Conselho de Ministros adiantou que, embora os preços tenham subido no primeiro semestre com a inflação média anual a situar-se em 6,5%, “o governo dá-se por satisfeito por o indicador se ter situado abaixo de dois dígitos.” (Macauhub)