Moeda de Angola perde mais de 40% do seu valor face ao euro

O euro passou a custar 306,400 kwanzas na sequência do leilão de divisas realizado terça-feira pelo Banco Nacional de Angola que colocou à disposição dos bancos 35 milhões de euros, segundo informação do banco central.

No final da sessão, em que foram apuradas taxas entre 307,248 kwanzas e 305,891 kwanzas, a moeda angolana tinha perdido 1,669% do seu valor, acumulando uma depreciação de 40,9% desde a introdução do regime de câmbios flutuantes, em Janeiro passado.

Cada dólar custa agora 268,02 kwanzas e com esta nova cotação a moeda angolana acumula uma depreciação de 38%.

O valor disponibilizado no leilão serviu para a cobertura de operações ligadas a viagens, ajuda familiar, saúde, propinas escolares, incluindo salários de trabalhadores estrangeiros até ao limite individual mensal equivalente a 15 mil euros.

A moeda única europeia ultrapassou a barreira dos 300 kwanzas em 31 de Julho passado, na sequência dos leilões de venda de divisas realizados em dois dias seguidos pelo Banco Nacional de Angola em que foram colocados à disposição dos bancos comerciais 384,19 milhões de euros

A agência noticiosa Angop informou que no mercado paralelo o euro estava terça-feira a ser vendido a 430 kwanzas e a moeda americana a 380 kwanzas. (Macauhub)