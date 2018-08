Agência Nacional de Petróleos e Gás de Angola substitui Sonangol como concessionária

O governo de Angola vai criar uma Agência Nacional de Petróleos e Gás (ANPG), que assumirá a função de concessionária nacional em substituição da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), anunciou quarta-feira em Luanda o ministro dos Recursos Mineiras e Petróleos.

A nova entidade do sector, que surge no quadro dos resultados finais do grupo de trabalho interministerial criado em Despacho Presidencial 307/17, de 21 de Dezembro, para actualizar o modelo do sector dos petróleos, “vai assegurar uma maior coordenação política e eliminar os conflitos de interesse”, disse Diamantino Azevedo.

O novo modelo permitirá que a agência se concentre no relançamento de projectos que vão trazer a curto médio e longo prazos o aumento das reservas bem como da produção de hidrocarbonetos.

A execução do novo modelo foi dividida em três etapas, sendo a primeira, que vai até Dezembro de 2018, de preparação da transição, a segunda, de Janeiro a Junho de 2019 transição e a terceira, de Julho e 2019 a Dezembro de 2020, de optimização e conclusão deste novo modelo.

Com base no novo modelo, a Sonangol terá como actividades principais a exploração e produção de petróleo em rama e gás natural, refinação e liquefacção de gás, exportação e a logística e distribuição de produtos refinados e de petroquímica.

O processo de reestruturação da Sonangol, denominado “Programa de Regeneração” será tornado público em breve.

A produção de petróleo bruto, depois de um período de franco crescimento até 2008, altura em que atingiu a média de 1,9 milhões de barris/dia, tem estado a decrescer, situando-se agora em 1,5 milhões de barris/dia. (Macauhub)