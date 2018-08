Macau terá uma oportunidade única de desenvolvimento com a construção da Grande Baía

A construção da Grande Baía Guangdong-Hong-Kong-Macau irá trazer a Macau uma oportunidade de desenvolvimento, como nunca houve, disse quarta-feira em Pequim o Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On.

“Dessa forma, prosseguiu Chui, Macau empenhará todos os esforços para articular as suas políticas com o planeamento uniformizado das estratégias nacionais.”

O Chefe do Executivo de Macau participou em Pequim, na primeira reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, presidida pelo vice-primeiro-ministro Han Zheng.

Chui Sai On salientou a oportunidade de desenvolvimento que esta iniciativa nacional irá trazer a Macau e ainda que a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) está ciente que terá de aumentar a consciencialização dos interesses gerais e de assumir as suas responsabilidades.

O gabinete do Chefe do Executivo informou em comunicado que para facilitar o investimento dos residentes de Hong Kong e Macau no interior da China e acelerar a construção do centro internacional de inovação de ciência e de tecnologia, serão lançadas, em breve, uma série de medidas nacionais.

Em primeiro lugar irá ser apoiada a construção do centro internacional de inovação de ciência e de tecnologia no âmbito da Grande Baía, em que o governo central apoia o desenvolvimento de Macau como plataforma na área da medicina tradicional chinesa.

Em segundo lugar irão ser reduzidas, de forma significativa, as tarifas de “roaming” entre Guangdong, Hong Kong e Macau, em particular para as pessoas que viajam frequentemente entre estes três locais.

Por último serão criadas facilidades aos residentes de Hong Kong e de Macau que queiram trabalhar e criar os próprios negócios no continente, tendo o Conselho de Estado anunciado a revogação do sistema de autorização de trabalho no continente para os residentes das duas regiões administrativas especiais. (Macauhub)